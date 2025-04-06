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Госдума предлагает должность защитника животных при Минприроды России

Госдума предлагает должность защитника животных при Минприроды России

Дмитрий Гусев предложил создать должность уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов России.

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