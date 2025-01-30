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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Головине: «Один из лучших игроков в России. Но со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»

«Про Головина могу сказать то, что говорил еще лет семь назад: он был и является одним из лучших игроков в России.

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