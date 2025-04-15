Новый издатель Tower of Fantasy напоминает: аккаунты нужно успеть перенести до 24 ап...

Новый издатель Tower of Fantasy напоминает: аккаунты нужно успеть перенести до 24 апреляВ феврале 2025 года Tower of Fantasy официально перешла под управление Perfect World Games, материнской компании разработчика Hotta Studio, сменив прежнего издателя Level Infinite.
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