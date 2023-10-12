Melissa McBride returns, Terry O'Quinn joins 'Walking Dead'

AMC announced new cast members for "The Walking Dead" series on Thursday at New York Comic-Con. Terry O'Quinn, Pollyanna McIntosh and more join "The Ones Who Live" and Melissa McBride returns to 'Daryl Dixon.
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