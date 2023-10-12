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Melissa McBride returns, Terry O'Quinn joins 'Walking Dead'

Melissa McBride returns, Terry O'Quinn joins 'Walking Dead'

AMC announced new cast members for "The Walking Dead" series on Thursday at New York Comic-Con. Terry O'Quinn, Pollyanna McIntosh and more join "The Ones Who Live" and Melissa McBride returns to 'Daryl Dixon.

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