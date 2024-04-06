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В 2023 году Wildberries заработала 20 миллиардов рублей на штрафах и неустойках

В 2023 году Wildberries заработала 20 миллиардов рублей на штрафах и неустойках

В прошлом году выручка Wildberries значительно выросла из-за штрафов и неустоек. Об этом пишет РБК. От штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами компания заполучила около 15 миллиардов рублей — выручка выросла на 76%.

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