В 2023 году Wildberries заработала 20 миллиардов рублей на штрафах и неустойках

В прошлом году выручка Wildberries значительно выросла из-за штрафов и неустоек. Об этом пишет РБК. От штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами компания заполучила около 15 миллиардов рублей — выручка выросла на 76%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии