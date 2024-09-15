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Песков оценил идею ограничить поставки недружественным странам российского титана и урана

Песков оценил идею ограничить поставки недружественным странам российского титана и урана

Россия не будет ограничивать поставки недружественным странам урана, титана и никеля в ущерб себе. Так идею ответа на «бандитские действия» Запада в интервью Павлу Зарубину оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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