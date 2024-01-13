Алексей Зотьев 12 января 2024 г., 20:22 У Киева нет денег, чтобы платить пенсии старикам и зарплаты учителям Хорошо ли жить за чужой счет, мы, жители России, ….
За чертой
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Алексей Зотьев 12 января 2024 г., 20:22 У Киева нет денег, чтобы платить пенсии старикам и зарплаты учителям Хорошо ли жить за чужой счет, мы, жители России, ….
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