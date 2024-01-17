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Силы ПВО сбили 25 дронов и 13 снарядов HIMARS ВСУ на донецком направлении

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, заявил в беседе с ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев.

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