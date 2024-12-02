Александр Дубровин вручил Орден мужества участнику СВО за мужество и гуроизм

В Братске состоялся благотворительный концерт, посвящённый поддержке участников специальной военной операции, на котором мэр города Александр Дубровин торжественно вручил Орден Мужества жителю Братска, Роману Мячину.
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