Аномально теплая погода ожидается в Тульской области в марте

Аномально теплая погода ожидается в Тульской области в первый месяц весны Об этом информируют синоптики центра погоды "Фобос" В последнюю неделю зимы морозы начнут отступать Им на смену придет аномальная теплая погода для этого времени года.
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