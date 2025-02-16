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Аномально теплая погода ожидается в Тульской области в марте

Аномально теплая погода ожидается в Тульской области в марте

Аномально теплая погода ожидается в Тульской области в первый месяц весны Об этом информируют синоптики центра погоды &quot;Фобос&quot; В последнюю неделю зимы морозы начнут отступать Им на смену придет аномальная теплая погода для этого времени года.

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