Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

За любые деньги и территории надо бороться ,и наче это будет выглядеть как слабость и к тому же можно найти выход и прибрать к рукам их активы у нас в стране . И пусть только попробуют вякнуть . И ещё кто , нам объявил войну ?