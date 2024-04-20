Жалеть наших замороженных и уже почти украденных активов не надо. Вот совсем не надо. Забудьте о них.
Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах
Комментарии
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ТТ
Татьяна Татьяна
Что-то новенькое... В старину это называлось оброк. Многое объясняет в современных реалиях.
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
За любые деньги и территории надо бороться ,и наче это будет выглядеть как слабость и к тому же можно найти выход и прибрать к рукам их активы у нас в стране . И пусть только попробуют вякнуть . И ещё кто , нам объявил войну ?
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5 час.
виктор климахин
Все наши деньги надо вернуть и с процентами за каждый день и год а предателей вешать на фонарных столбах
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5 час.
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