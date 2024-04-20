Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    Умные люди понимают как остановить войну в Европе юез единого выстрела.Партизаны Европы,...
  • Татьяна Бут
    Если им только такая кратковременная победа нужна, то они ее добьются. Но что это даст? Да, они нанесут России матери...Западные СМИ обсу...
  • soylosan
    Этот наивняк застыл в невесть каком году. Военные грузы давно идут через материковую часть. железка там есть и прекра...Западные СМИ обсу...

Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

Жалеть наших замороженных и уже почти украденных активов не надо. Вот совсем не надо. Забудьте о них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТТ
Татьяна Татьяна
Что-то новенькое... В старину это называлось оброк. Многое объясняет в современных реалиях.
Ответить
9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
За любые деньги и территории надо бороться ,и наче это будет выглядеть как  слабость и к тому же можно найти выход и прибрать к рукам их активы у нас в стране . И пусть только попробуют вякнуть . И ещё кто , нам объявил войну ?
Ответить
5 час.
виктор климахин
Все  наши  деньги   надо  вернуть   и   с процентами    за  каждый  день   и  год   а  предателей  вешать   на  фонарных  столбах
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх