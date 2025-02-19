Василий Маргелов: кем на самом деле был по национальности «отец» советских десантников

Василий Филиппович Маргелов – легендарный создатель и командующий воздушно-десантных войск СССР, генерал, герой Советского Союза – относился к тому поколению людей, которые на вопрос о национальности отвечали «я – советский человек».
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