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Решение принято: ЕС «подарит» Украине часть замороженных российских активов

Решение принято: ЕС «подарит» Украине часть замороженных российских активов

Лидеры Евросоюза поддержали идею отдать замороженные российские активы Украине. В декабре Еврокомиссия будет выдвигать официальные юридические предложения, чтобы все члены проголосовали по этому поводу, хотя по сути решение уже принято.

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