Как ухаживать за собой женщине после 35 лет, чтобы сохранить молодость на долгие годы

То, как вы заботитесь о свой коже сейчас, во многом определит ваш внешний вид в 50 лет. Фото Кадр из сериала «Секс в большом городе» С возрастом кожа претерпевает множество естественных изменений, которые могут преобразить вас не в лучшую сторону.