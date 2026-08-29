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Мировое обозрение

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Начнёт ли Эдорган войну с Израилем?

Начнёт ли Эдорган войну с Израилем?

Ситуация на сирийском фронте напоминает мину, с которой сняли предохранитель. Турция и Израиль вцепились в одну и ту же территорию, и случайный выстрел танкового орудия может запустить цепную реакцию, которая не ограничится Ближним Востоком.

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