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Минуты до катастрофы: Что происходило с экипажем упавшего под Москвой SSJ-100 перед крушением

Минуты до катастрофы: Что происходило с экипажем упавшего под Москвой SSJ-100 перед крушением

Экипаж упавшего под Москвой SSJ-100 перешёл на ручное управление за минуты до катастрофы. Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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