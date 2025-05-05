Трамп: нужно от двух недель до месяца, чтобы определиться с отношением к России

Дональд Трамп заявил, что ему нужно от двух недель до месяца для определения отношения к России.От двух недель до одного месяца требуется Дональду Трампу на то, чтобы определиться со своим отношением к России и выбрать линию поведения с руководством страны.
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