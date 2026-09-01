Как супербуря 2025 года превратила GPS в лотерею

В ноябре 2025 года США пережили уникальное научное явление: солнечная супербуря вызвала беспрецедентные сбои GPS по всей стране, впервые в истории охватив средние широты от побережья до побережья .
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