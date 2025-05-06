Как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра

Посещение музея может вызвать желание привнести эту эстетику и в свой дом. В этом нет ничего плохого, но как не превратить свою квартиру в филиал Лувра и не потерять ощущение домашнего уюта? «Вечерняя Москва» узнала у коллекционера антиквариата и основательницы бутика уникальных находок Регины Ван Влит, как создать стильный, теплый, живой интерьер с антикварными находками.
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