🎖В Керчи вручили благодарность жителю Курска, спасшему тонущую девушку И. о. главы администрации города Игорь Крутьков и глава муниципального образования Денис Колесник вручили благодарность россиянину Андрею Черепанову за мужество и отвагу при спасении утопающих.
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