🎖В Керчи вручили благодарность жителю Курска, спасшему тонущую девушку И. о. главы администрации города Игорь Крутьков и глава муниципального образования Денис Колесник вручили благодарность россиянину Андрею Черепанову за мужество и отвагу при спасении утопающих.