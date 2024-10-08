Депутат Бессараб: темпы роста пенсии по старости должны опережать инфляцию

Nik

А от кого мы должны прятаться, говоря то что думаем,и о том что происходит, пользуясь своими конституционными правами? ? От Уголовного Кодекса нынешней Страны Советов? Или ещё от чего? Или От вас лично? Донос начнёте пейсать? И что вы будете нам приписывать в своих влажных мечтах? Тень на плетень Ада Нелюдей Безумных? Расслабьтесь? Все Империи Неизбежно приходят к запланированно - неизбежному концу. И Империя Паразитизма, тоже.. А раз не один раз Ад уже обозначен!! То все его упыри в скором времени пойдут за всеми прежними упырями туда, откуда они к нам, ломехузные, приползли!! А Уж ТАМ их уже ждут, не дождутся все попавшие Туда Контрреволюционеры!! Причём далеко не только 1917 года..Все ломехузные существа, не способные быть людьми Добрыми, все эти исчадия Ада, будут возвращены к себе домой - в Ад!! Так что если вы человек добрый, расслабьтесь, помогайте товарищам, и смотрите на последний Акт Марлезонского блалета, в котором всё смешается в доме облонских и графиня, ломая руки, побежид пруду! Ну а если вы относитесь к этим исчадиям ада на генетическом уровне в родственных отношениях...То придётся вас огорчить..Пустыни, для того что бы там скрыться на сорок лет, не будет!! Вот вам и нуну!?-:)