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Депутат Бессараб: темпы роста пенсии по старости должны опережать инфляцию

Депутат Бессараб: темпы роста пенсии по старости должны опережать инфляцию

В России повышение пенсии должно соответствовать главному принципу – опережать темпы инфляции. В соответствии с этим со следующего года планируется индексация выплат, объяснила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну а вы внимательно читали административный и уголовные Кодексы РФ? Уже прилично себе настучали, не кажется. Или как все шибко умные люди думаете что вас не найдут? Неуловимый? Ну ну.
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22 час.
Nik
А от кого мы должны прятаться, говоря то что думаем,и о том  что происходит, пользуясь своими конституционными правами? ? От Уголовного Кодекса нынешней Страны Советов? Или ещё от чего? Или От вас лично? Донос начнёте пейсать? И что вы будете нам приписывать в своих влажных мечтах? Тень на плетень Ада Нелюдей Безумных? Расслабьтесь? Все Империи Неизбежно приходят к запланированно  - неизбежному концу.  И Империя Паразитизма, тоже.. А раз не один раз Ад уже обозначен!! То все его упыри в скором времени пойдут за всеми прежними упырями туда, откуда они к нам, ломехузные, приползли!!  А Уж ТАМ  их уже ждут, не дождутся все попавшие Туда Контрреволюционеры!! Причём далеко не только 1917 года..Все ломехузные существа, не способные быть людьми Добрыми, все эти исчадия Ада,  будут возвращены к себе домой - в Ад!! Так что если вы человек добрый, расслабьтесь, помогайте товарищам, и смотрите на последний Акт Марлезонского блалета, в котором всё смешается в доме облонских и графиня, ломая руки,  побежид пруду! Ну а если вы относитесь к этим исчадиям ада на генетическом уровне в родственных отношениях...То придётся вас огорчить..Пустыни, для того что бы там скрыться на сорок лет, не будет!! Вот вам и нуну!?-:)
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21 час.
Дмитрий Гурин
В прошлой писульке присутствует личное оскорбление, ну думаю или сами сообразите и удалите или модератор сайта вашу писанину отошлет. Думайте что пишите.........
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21 час.

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