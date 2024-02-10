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Украинские власти назвали причины пожара в Харькове

Украинские власти назвали причины пожара в Харькове

В подконтрольном киевскому режиму Харькове начался пожар после взрыва на нефтебазе. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Украины Сергей Болвинов в субботу, 10 февраля.

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