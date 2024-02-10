Украинские власти назвали причины пожара в Харькове

В подконтрольном киевскому режиму Харькове начался пожар после взрыва на нефтебазе. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Украины Сергей Болвинов в субботу, 10 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии