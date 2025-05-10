Искусственное озеро с маяками в Санкт-Петербурге: новый туристический проект, который обещает преобразить Приморский район Ирина ВальковаВ Санкт-Петербурге анонсирован амбициозный проект создания искусственного озера с островами и маяками, который станет частью масштабного туристического кластера «Санкт-Петербург марина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии