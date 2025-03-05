Олимпийский чемпион Костомаров: сейчас Овечкин постареет, и мы пообщаемся

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что через социальные сети следит за погоней российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии