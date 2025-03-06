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Европа готовится к концу НАТО — Bloomberg

Европа готовится к концу НАТО — Bloomberg

Европа готовится к концу НАТО, об опасениях европейского континента пишет Bloomberg. Джеймс Ставридис, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе сообщает, что если США выйдут из НАТО, Европа полностью перестанет ориентироваться на Вашингтон в своей внешней политике.

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Eduard
Фальшивка НАТО!
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