Европа готовится к концу НАТО, об опасениях европейского континента пишет Bloomberg. Джеймс Ставридис, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе сообщает, что если США выйдут из НАТО, Европа полностью перестанет ориентироваться на Вашингтон в своей внешней политике.