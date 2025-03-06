Европа готовится к концу НАТО, об опасениях европейского континента пишет Bloomberg. Джеймс Ставридис, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе сообщает, что если США выйдут из НАТО, Европа полностью перестанет ориентироваться на Вашингтон в своей внешней политике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии