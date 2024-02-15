Путин назвал победу Джо Байдена на выборах президента США более выгодной для России

АндрейБорков

Полностью согласен с Владимиром Владимировичем! Трамп хитер и коварен, аки змий, от него можно ждать чего угодно, любой хитрости и особенно подлости. Байден это то, что надо, умен, прагматичен, высокий уровень интеллекта и т.д. Когда он толкает речь на 15 минут, то уже на 5-й минуте забывает с чего начал. Путает живых и дохлых президентов и канцлеров из Гей-ропы, здоровается с привидениями, при чем на виду у публики. Естественно для России такой руководитель вражеского государства наиболее приемлем!