Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    ну ка балаболка поясни как этого не допускать? вот прям пошагово...После теракта в Б...
  • Игорь
    Во во, проверьте его, это 100% враг.Источник: После у...
  • Игорь
    Владимир Владимирович, ну был же уже отдан Вам на подпись закон о признании 404 террористическим государством. Да под...Сырский жаждет кр...

Путин назвал победу Джо Байдена на выборах президента США более выгодной для России

Путин назвал победу Джо Байдена на выборах президента США более выгодной для России

Президент России сравнил Байдена и Трампа.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кто более предпочтителен для России в качестве президента США, назвал Джо Байдена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Полностью согласен с Владимиром Владимировичем! Трамп хитер и коварен, аки змий, от него можно ждать чего угодно, любой хитрости и особенно подлости. Байден это то, что надо, умен, прагматичен, высокий уровень интеллекта и т.д. Когда он толкает речь на 15 минут, то уже на 5-й минуте забывает с чего начал. Путает живых и дохлых президентов  и канцлеров из Гей-ропы, здоровается с привидениями, при чем на виду у публики. Естественно для России такой руководитель вражеского государства наиболее приемлем!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх