Microsoft представила Copilot Studio — инструмент создания индивидуальных ИИ-помощник...

Microsoft представила Copilot Studio — инструмент создания индивидуальных ИИ-помощниковРанее в этом месяце OpenAI анонсировала конструктор ИИ-ботов, с помощью которого клиенты компании смогут создавать алгоритмы, подобные ChatGPT, но заточенные под те или иные задачи.