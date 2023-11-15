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Microsoft представила Copilot Studio — инструмент создания индивидуальных ИИ-помощник...

Microsoft представила Copilot Studio — инструмент создания индивидуальных ИИ-помощник...

Microsoft представила Copilot Studio — инструмент создания индивидуальных ИИ-помощниковРанее в этом месяце OpenAI анонсировала конструктор ИИ-ботов, с помощью которого клиенты компании смогут создавать алгоритмы, подобные ChatGPT, но заточенные под те или иные задачи.

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