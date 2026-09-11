Никитин о 2:4 от «Адмирала»: «Чем раньше мы опустимся на землю, тем лучше. Нужно извиниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после поражения от «Адмирала» со счетом 2:4. – Какие здесь комментарии… Нужно извиниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны, чем раньше мы опустимся на землю, тем лучше для нас.
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