Никитин о 2:4 от «Адмирала»: «Чем раньше мы опустимся на землю, тем лучше. Нужно извиниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после поражения от «Адмирала» со счетом 2:4. – Какие здесь комментарии… Нужно извиниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны, чем раньше мы опустимся на землю, тем лучше для нас.