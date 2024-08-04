Ковач: в 2022-м гендерный тест показал, что Хелиф — мужчина с биологической точки зрения

Вице-президент Всемирной боксёрской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач высказался о скандале с участием алжирца Имана Хелифа на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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