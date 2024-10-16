В Ливадийском дворце появилась новая достопримечательность

На территории Ливадийского дворцового комплекса, в тени 150-летних платанов, появилась новая достопримечательность- памятник Императрице Марии Александровне, первой хозяйке Императорского имения «Ливадия».
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