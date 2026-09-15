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Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ, никто не пострадал, но есть разрушения

Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ, никто не пострадал, но есть разрушения

Произошло несколько пожаров Таганрог подвергся массированной ракетной атаке минувшей ночью.

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