На Украине сообщили о призывах Запада к переговорам с Россией

Киев обеспокоен, что некоторые западные страны стали указывать на необходимость диалога с Москвой. Об этом 20 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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