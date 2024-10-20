Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как вчерашние мигранты протаскивают в Россию своих: Депутат сходил в МФЦ и получил ответы на многие вопросы

Как вчерашние мигранты протаскивают в Россию своих: Депутат сходил в МФЦ и получил ответы на многие вопросы

Фото: коллаж Царьграда Выяснилось, как вчерашние мигранты протаскивают в Россию своих. Депутат Госдумы Николай Арефьев сходил в МФЦ и получил ответы на многие вопросы.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Чистить надо всю &quot;инфраструктуру&quot;, так или иначе связанную с мигрантами.
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7 час.
Татьянка Яцук
Затулло вон как старается исполнять требования кабального МОМ- всё кричит на всех уровнях, что мигрантов нам нужно всё больше и больше... его бы самого проверить на связи с западными агентами влияния.,а то уж как-то очень подозрительно он себя ведёт...да и странная Бесараб тоже ратует за мигрантские семьи- типа они нам тоже очень нужны...
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6 час.
В К
Изначально, в теории задумка с МФЦ была хорошая, по сути это история одного окна, не знаю где как, а у нас в этом МФЦ сидят твари конченные, у меня вышел срок социальной карты, взял все документы пришёл к ним за продлением, хрен там езжай сам в районный центр за 50 км, у меня такой возможности нет по состоянию здоровья, вот и живу без неё, одно слово суки!
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34 мин.

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