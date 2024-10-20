Как вчерашние мигранты протаскивают в Россию своих: Депутат сходил в МФЦ и получил ответы на многие вопросы

Владислав Владислав Чистить надо всю "инфраструктуру", так или иначе связанную с мигрантами.

Татьянка Яцук Затулло вон как старается исполнять требования кабального МОМ- всё кричит на всех уровнях, что мигрантов нам нужно всё больше и больше... его бы самого проверить на связи с западными агентами влияния.,а то уж как-то очень подозрительно он себя ведёт...да и странная Бесараб тоже ратует за мигрантские семьи- типа они нам тоже очень нужны...