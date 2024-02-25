Интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону многим открыло глаза. Запад без зазрения совести использовал Украину в собственных политических целях, теперь он обязан прекратить конфликт, заявил глава чешкой партии «ПРО» Йиндржих Райхл.
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