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Африка вооружается: друг России купил у Москвы мощнейший в мире истребитель

Африка вооружается: друг России купил у Москвы мощнейший в мире истребитель

Фотографии российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в новой пустынно-коричневой и желтой цветовой гамме, которая ранее не использовалась в Вооруженных силах России, вызвали серьезные догадки, что самолет предназначен на экспорт.

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