Кинотеатры Прикамья раскрыли свой заработок в первый день нового года

Кассовые сборы в прикамских кинотеатрах за 1 января 2025 года составили 10,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в отчете Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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