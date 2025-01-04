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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Кинотеатры Прикамья раскрыли свой заработок в первый день нового года

Кассовые сборы в прикамских кинотеатрах за 1 января 2025 года составили 10,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в отчете Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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