Секунды решали всё: в Актау спасли мужчину с остановкой сердца

В Актау мужчине стало плохо на территории рынка «Көк базар». Благодаря своевременной помощи очевидца с медицинским образованием и работе бригады скорой помощи его удалось вернуть к жизни, передает inAktau.
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