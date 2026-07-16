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Секунды решали всё: в Актау спасли мужчину с остановкой сердца

Секунды решали всё: в Актау спасли мужчину с остановкой сердца

В Актау мужчине стало плохо на территории рынка «Көк базар». Благодаря своевременной помощи очевидца с медицинским образованием и работе бригады скорой помощи его удалось вернуть к жизни, передает inAktau.

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