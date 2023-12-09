В США одобрили лечение на основе "генетических ножниц"

Global Look Press/Norbert Michalke/imagebroker.com Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрили препарат Casgevy, который работает на системе редактирования генов CRISPR.
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