Военное обозрение

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Американский обозреватель назвал эгоцентризм Байдена главной причиной политической катастрофы США в Афганистане

Американский обозреватель назвал эгоцентризм Байдена главной причиной политической катастрофы США в Афганистане

В прошлом году весь мир был потрясен выводом американских войск из Афганистана. Двадцатилетняя эпопея США в этой стране закончилась очень быстро, печально и, как считают многие, «позорно» для страны, претендующей на роль ведущей державы мира.

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