Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Ударные беспилотники / © Getty Images В отличие от традиционных операций, где каждый беспилотник управляется отдельно, рой представляет собой группу аппаратов, способных координировать действия, обмениваться информацией, адаптироваться к изменяющейся обстановке и совместно выполнять боевые задачи.