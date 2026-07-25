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Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Ударные беспилотники / © Getty Images В отличие от традиционных операций, где каждый беспилотник управляется отдельно, рой представляет собой группу аппаратов, способных координировать действия, обмениваться информацией, адаптироваться к изменяющейся обстановке и совместно выполнять боевые задачи.

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