Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Ударные беспилотники / © Getty Images В отличие от традиционных операций, где каждый беспилотник управляется отдельно, рой представляет собой группу аппаратов, способных координировать действия, обмениваться информацией, адаптироваться к изменяющейся обстановке и совместно выполнять боевые задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии