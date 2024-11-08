В Бурятии завершено расследование уголовных дел в отношении рецидивистов, совершивших серию краж с проникновением в жилища

Следственной частью Следственного управления МВД Бурятии завершено расследование уголовных дел в отношении двоих жителей Улан-Удэ, обвиняемых в совершении серии краж с проникновением в жилище и умышленном уничтожении и повреждении имущества.
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