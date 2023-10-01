В северокорейском министерстве иностранных дел заявили о нехватке у Соединенных Штатов ума для противостояния Пхеньяну и Москве.
В МИД КНДР заявили о нехватке у США ума для противостояния Пхеньяну и России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Это точно сказали в МИД КНДР... У кого там в США будет "ум"? У Байдена?... У прихвостня Остина?... Или у этогО... Жан-Пьер... как там его(ее, оно)?....Они же все придурки!!
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1 д.
Samarium
Один идиот другим погоняет.... сплошные дебилы у власти на западе и в сша в частности...
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
У них его отродясь не было. У них один расчет на хитрость и обман.
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9 час.
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