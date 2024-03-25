Зимние маршрутные учеты животных завершены в Нижегородской области

На территории Нижегородской области закончилось проведение ежегодных зимних учетов численности охотничьих ресурсов, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
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