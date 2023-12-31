В Смоленской области дорожные полицейские поздравили детей из подшефного социально-реабилитационного центра «Радуга» с Новым годом

В кунун Нового года сотрудники взвода № 2 роты № 1 ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области совместно с МО МВД России «Ярцевский» присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
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