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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Диагноз «рак» может вызвать психологические и сердечно-сосудистые проблемы у близких людей

Новое исследование, опубликованное в журнале Cancer, показало, что наличие рака у одного из членов семьи может увеличить риск развития психологических и сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников и супругов.

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