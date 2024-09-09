Диагноз «рак» может вызвать психологические и сердечно-сосудистые проблемы у близких людей

Новое исследование, опубликованное в журнале Cancer, показало, что наличие рака у одного из членов семьи может увеличить риск развития психологических и сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников и супругов.
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