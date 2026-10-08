Стеклянный шар, проходящий путь от целостной формы к осколкам, покажут в двух форматах: как статичную экспозицию — в будни, с участием перформеров — по выходным.
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