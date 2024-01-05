Будущие гиперкары Rimac можно будет заправлять дизелем

Хорватский производитель заинтересовался технологией углеродных нанотрубок и возможностью их использования в качестве термоэлектрогенераторов, пишет британское издание Autocar со ссылкой на главу Rimac Мате Римаца.
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