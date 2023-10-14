Ремонт водовода на Южной в Братске: причиной утечки стал перелом

Ремонт водовода на ул. Южной в Братске идет полным ходом. Главный инженер МУП “Братский водоканал”, Александр Попереко, объяснил, что причиной утечки был продольный перелом на чугунной водопроводной трубе диаметром 300 мм.
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