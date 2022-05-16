Последний матч Дзюбы против «Спартака» в футболке «Зенита»? Или Артем останется в Санкт-Петербурге?

Пока с будущим нападающего Артема Дзюбы в «Зените» ничего непонятно. Был ли матч Дзюбы против «Спартака» (1:1) в футболке «Зенита» последним? Или Артем останется в Санкт-Петербурге? Об этом размышляет эксперт rusfootball.