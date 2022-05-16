Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

Последний матч Дзюбы против «Спартака» в футболке «Зенита»? Или Артем останется в Санкт-Петербурге?

Последний матч Дзюбы против «Спартака» в футболке «Зенита»? Или Артем останется в Санкт-Петербурге?

Пока с будущим нападающего Артема Дзюбы в «Зените» ничего непонятно. Был ли матч Дзюбы против «Спартака» (1:1) в футболке «Зенита» последним? Или Артем останется в Санкт-Петербурге? Об этом размышляет эксперт rusfootball.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх