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Просто убавь воды. Как технология сублимации помогает спасать жизни

Просто убавь воды. Как технология сублимации помогает спасать жизни

В массовом сознании термин «сублимация» больше связан с психологией. Так психотерапевты называют способ переключения энергии (как правило, негативной) на достижение социально одобряемых целей или просто на снятие внутреннего напряжения.

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