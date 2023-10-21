Просто убавь воды. Как технология сублимации помогает спасать жизни

В массовом сознании термин «сублимация» больше связан с психологией. Так психотерапевты называют способ переключения энергии (как правило, негативной) на достижение социально одобряемых целей или просто на снятие внутреннего напряжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии